Петербургский ЗакС вошел в пятерку лидеров по открытости в общероссийском рейтинге

Петербургский парламент вошел в пятерку лидеров по открытости в общероссийском рейтинге. Об этом говорится в исследованиях Фонда развития городского управления «1870». Среди всех региональных органов власти страны ЗакС занял четвертое место. Впереди только законодательные собрания Татарстана, Забайкалья и Астраханской области.

Эксперты оценивали парламенты по целому ряду критериев, включая прозрачность принятия решений и законотворчества, доступность обратной связи для граждан, социальную доступность, равенство партий и медийное присутствие. Для Петербурга этот результат означает значительный прогресс: в первом аналогичном рейтинге в 2020 году городской ЗакС занимал лишь 28-ю строчку.

Среди регионов Северо-Запада у Петербурга — самый высокий показатель. Лучшие результаты у других субъектов округа показали парламенты Псковской области (16-е место) и Карелии (28-е место). При этом ряд соседних областей, включая Ленинградскую и Калининградскую, оказались в нижней части рейтинга, заняв 67-е и 68-е места соответственно. Аутсайдером списка стало Архангельское областное собрание депутатов.

Андрей Маркелов