Глава СКР поручил возбудить дело после жалобы на дороги в поселке Марий Эл

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обращения жительницы Марий Эл о состоянии дорожной инфраструктуры поселка Сурок. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после жалобы на дороги в поселке Марий Эл

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным Следственного комитета, дорога на улице Мира, которая является центральной в населенном пункте, находится в неудовлетворительном состоянии. На покрытии образовались ямы и колеи, что затрудняет проезд транспортных средств.

В Следственном управлении СК по Марий Эл организована процессуальная проверка.

