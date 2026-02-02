ЦИК не намерена пересматривать порядок наблюдения за выборами в 2026 году

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не намерена вводить дополнительные ограничения на избирательные процедуры и наблюдение за выборами во время кампании по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва. Об этом заявил член ЦИКа Игорь Борисов на заседании комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета.

По его словам, в комиссию продолжает поступать информация о возможных попытках внешнего вмешательства в российский избирательный процесс. Речь, в частности, идет о действиях структур Евросоюза, Парламентской ассамблеи Совета Европы и НАТО, а также о поддержке лиц, включенных в перечни иностранных агентов, экстремистов и террористов.

Несмотря на это, ЦИК не планирует ограничивать открытые избирательные процедуры, включая международное наблюдение. «Все будет организовано в строгом соответствии с действующим законодательством»,— подчеркнул господин Борисов.

Как отметил Игорь Борисов, во время избирательных кампаний регулярно фиксируются попытки участия в выборах лиц, включенных в списки Росфинмониторинга и Минюста, а также случаи возможного зарубежного финансирования. По его словам, такие нарушения пресекаются в рамках действующего законодательства во взаимодействии с правоохранительными органами.

Обеспечение прозрачности выборов при одновременной защите избирательной системы от внешнего влияния остается одним из ключевых приоритетов в работе Центризбиркома, добавил член комиссии.

Анна Коломенская