Участкового вернули в суд

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска отменил приговор бывшему участковому из Шали (Свердловская область) Юрию Золотко. В апреле прошлого года его отправили на четыре года в колонию общего режима за превышение должностных обязанностей. Уголовное дело в отношении него возбудили после того, как он публично сообщил об укрывательстве трех трупов по приказу начальства. Вину он не признал. Дело передано на новое рассмотрение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

Как сообщили «Ъ-Урал» в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции Челябинска, третья инстанция отменила приговор бывшему полицейскому из Шали (Свердловская область) Юрию Золотко в оправдательной части.

В апреле прошлого года Шалинский районный суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, признав виновным по двум эпизодам пп. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с применением насилия, а также специальных устройств). Его лишили звания старшего лейтенанта полиции. Свердловский областной суд оставил приговор в силе.

Изначально Юрию Золотко инкриминировали четыре эпизода превышения полномочий. По версии следствия, в 2019 году он, будучи участковым, пришел домой к некоему Полозникову проверить информацию о правонарушении. Когда тот выразил свое недовольство, то Юрий Золотко вывел его в сени и ударил в грудь.

Второй эпизод датируется ноябрем 2020 года. По данным следствия, участковый Золотко привел местного жителя Сергея Колдаева в отдел полиции из-за нарушения условий административного надзора. В кабинете Юрий Золотко несколько раз ударил его в грудь.

Как следует из материалов дела, в 2021 году в служебном кабинете участковый пнул потерпевшего Винокурова и ударил в грудь, а позже заковал в наручники и избил Ивана Доронько, задержанного за хулиганство.

Каждый потерпевший ранее был судим за различные преступления, начиная от кражи (ст. 158 УК РФ), грабежа (ст. 161 УК РФ) и заканчивая половым сношением с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 134 УК РФ).

Шалинский районный суд, рассмотрев уголовное дело, указал на то, что следствие смогло доказать только два преступных эпизода — от 2019 года и от 2020 года. По двум другим бывший участковый был оправдан. Именно по ним кассационная инстанция отменила приговор в оправдательной части и направила уголовное дело в суд для нового разбирательства.

Как сообщил «Ъ-Урал» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, Юрий Золотко был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2022 года за проступок, «порочащий честь силового ведомства», но в 2023 году он восстановился на службе. Позже суд признал его увольнение законным.

Бывший участковый попал под уголовное преследование вскоре после того, как обвинил подполковника МВД из поселка Шаля в укрытии тайных захоронений.

Тогда гробовщики, выкапывая могилу для умершей женщины, наткнулись на несколько свежих трупов. Обнаружив это, рабочие вызвали полицию. Затем якобы сотрудник МВД приказал им углубить яму, закопать тела глубже, чтобы после этого захоронить женщину, не сообщая родственникам последней. Юрий Золотко написал заявление в СКР с просьбой провести проверку по поводу превышения полномочий высокопоставленными сотрудниками полиции и укрывания преступлений. Позже следователи сообщили, что никакого криминала в той истории не было.

Артем Путилов