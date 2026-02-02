В Ульяновской области рекомендуют отменить занятия младшеклассников 3 февраля
Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области в связи с низкими температурами воздуха рекомендует директорам школ отменить занятия 3 февраля для учащихся с 1-го по 4-й класс. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Информацию об отмене занятий разместят на официальных сайтах школ, в электронных дневниках, родительских чатах.
По данным Приволжского УГМС, в ночь на 3 февраля в регионе возможно понижение температуры до -32 °C.