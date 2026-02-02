Росприроднадзор подал иск на 843 млн рублей к группе «Илим»

Арбитражный суд Иркутской области принял к производству иск межрегионального управления Росприроднадзора о взыскании свыше 843 млн руб. задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду с АО «Группа Илим» за 2024 год. Из этой суммы 720,47 млн руб. основного долга и 122,57 млн руб. пени за несвоевременное внесение платы, сообщается в картотеке арбитражных дел.

«Исковое заявление принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда на 19 февраля 2026 года», — говорится в определении суда.

Параллельно с этим заявлением арбитражный суд Иркутской области рассматривает два других иска ведомства к предприятию. Один из них поступил 15 января 2026 года и содержит требование о прекращении права собственности группы «Илим» на производственное здание площадью 4,7 тыс. кв. м, расположенное на территории Усть-Илимского лесопромышленного комплекса. Также заявитель требует признать право собственности территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Иркутской области на защитное сооружение площадью 340,7 кв. м, расположенное на этой же площадке.

Второй иск от 21 января 2026 года включает требование заключить договор о правах и обязанностях в отношении имущества и объектов гражданской обороны, а также выполнить мероприятия гражданской обороны. Оба иска приняты к производству.

«Илим» — крупнейшая лесопромышленная компания в России, на долю которой приходится 75% выпуска всей российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги. В состав группы входят три целлюлозно-бумажных комбината, два гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции компании составляет более 3,6 млн тонн.

Лолита Белова