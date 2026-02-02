С администрации Дальнеконстантиновского округа взыскивают 24 млн рублей

Почти 24 млн руб. взыскивают с администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа в качестве компенсации ущерба, нанесенного несанкционированной свалкой ТКО. Об этом сообщили в региональном управлении Росприроднадзора. Правомерность этих требований подтвердили Арбитражный суд Нижегородской области и Первый арбитражный апелляционный суд.

По данным надзорного ведомства, площадь свалки составила более 6,5 тыс. кв. м. На свалке находятся отходы от сноса и разборки зданий, строительства и ремонта, древесные отходы и стекло. Расположена свалка на землях, государственная собственность на которые не разграничена.

По закону распоряжение такими участками осуществляется органами МСУ. На них возлагается обязанность по муниципальному земельному контролю, а также организации мероприятий по охране окружающей среды.

Добровольно возместить ущерб администрация округа отказалась, поэтому взыскание осуществлялось в судебном порядке.

Андрей Репин