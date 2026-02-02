В Уфе за 52 млн рублей благоустроят сквер в честь разведчика

Администрация Октябрьского района Уфы 19 февраля выберет подрядчика благоустройства сквера на улице 50 лет СССР, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 52,9 млн руб., работы будут профинансированы за счет 49,2 млн руб. федеральной субсидии, еще 1 млн руб. выделит республиканский бюджет, более 2,6 млн руб. — бюджет Уфы.

До декабря возле дома 50 лет СССР, 9 нужно создать зону отдыха, сохранив деревья и кустарники, обновить бордюры и тротуары и дорожную плитку. Для спортивной площадки будет залита резиновая крошка. В сквере появятся скамейки, урны, арт-объекты, клумбы. Сквер будет посвящен разведчику Рихарду Зорге. В нем планируется высадить 10 деревьев и 104 куста снежноягодника.

Как сообщал глава Октябрьского района Антон Тарасов, в сквере поставят металлическую стелу с силуэтом Рихарда Зорге. Площадь работ составит 14 тыс. кв. м.

Майя Иванова