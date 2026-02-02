В Удмуртии взыскали 8 млн рублей компенсации морального вреда за смертельную травму

Сотрудники отделения судебных приставов по Красногорскому и Юкаменскому районам завершили семь исполнительных производств о взыскании с сельхозпредприятия компенсации морального вреда за смертельную травму на производстве на общую сумму 8,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При выполнении работ сотрудник сельхозпредприятия совершил съезд на экскаваторе с погрузочной площадки в навозохранилище, не смог выбраться из кабины экскаватора и утонул. Инженер по охране труда данного предприятия был привлечен к уголовной ответственности. Суд обязал предприятие компенсировать моральный вред родственникам погибшего: 1,5 млн руб. — жене, по 1,25 млн руб. — детям и по 1 млн — родителям.

Так как руководство предприятия не исполнило решение суда в установленные сроки, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 600 тыс. рублей и применил комплекс мер принудительного характера. В результате моральный вред был возмещен.

Анастасия Лопатина