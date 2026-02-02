В Краснодаре криминальный авторитет осужден на 11 лет за вымогательство

Краснодарский краевой суд признал жителя Тихорецка Игоря Удовиченко, занимающего высшее положение в преступной иерархии, виновным в вымогательстве средств для финансирования криминального сообщества. Подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Суд установил, что Игорь Удовиченко в 2015 году получил статус так называемого положенца и выполнял функции вора в законе, то есть руководил криминальной средой, отдавая указания лицам, находящимся на нижестоящих уровнях преступной иерархии.

В 2021 году криминальный авторитет обратился к трем жителям Тихорецка с требованием передать ему денежные средства для поддержки воров в законе. В случае отказа Игорь Удовиченко высказывал угрозы своим знакомым и их семьям. Злоумышленнику удалось таким образом получить в общей сложности 125 тыс. руб.

В ходе расследования дела о вымогательстве правоохранительные органы выявили сообщников криминального авторитета — мужчину и женщину. Житель Тихорецка Сергей Шабалин приговорен к лишению свободы на два года и четыре месяца в колонии строгого режима. Элеонора Тонких получила условный срок.

Анна Перова, Краснодар