Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Стоимость проезда в общественном транспорте Бугуруслана увеличилась до 40 рублей

Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Бугуруслана увеличилась до 40 руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным местных властей, на стоимость проезда влияют объективные экономические факторы, в первую очередь, инфляционные процессы.

Ранее сообщалось, что поездка в муниципальных автобусах Сызрани в Самарской области с начала года стоит 38 руб.

Андрей Сазонов