Стоимость проезда в общественном транспорте Бугуруслана увеличилась до 40 рублей
Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Бугуруслана увеличилась до 40 руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным местных властей, на стоимость проезда влияют объективные экономические факторы, в первую очередь, инфляционные процессы.
Ранее сообщалось, что поездка в муниципальных автобусах Сызрани в Самарской области с начала года стоит 38 руб.