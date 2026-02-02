Стоимость проезда в общественном транспорте Бугуруслана увеличилась до 40 рублей

Стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Бугуруслана увеличилась до 40 руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным местных властей, на стоимость проезда влияют объективные экономические факторы, в первую очередь, инфляционные процессы.

Ранее сообщалось, что поездка в муниципальных автобусах Сызрани в Самарской области с начала года стоит 38 руб.

Андрей Сазонов