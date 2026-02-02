Брак пересчитали по рынку

В России ужесточили правила возврата бракованной техники. Теперь магазин не обязан компенсировать стоимость новой модели. Вместо этого будет рассчитываться рыночная цена аналогичного подержанного устройства. Поправки касаются бытовой техники, смартфонов, ноутбуков, компьютеров, а также автомобилей и других «технически сложных товаров». Кроме того, смягчилось наказание для продавца за досудебное игнорирование претензий покупателей. Также юристы и адвокаты теперь не смогут представлять в потребительских спорах клиентов с требованиями неустойки или штрафов до вступления в силу решений суда о взыскании.

И у самой неустойки появился потолок — общая сумма не сможет превышать цену товара по договору с потребителем, например, по чеку. Рынок давно ждал обновления правил, отмечает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов: «Прежде всего все это, конечно, направлено на добросовестных участников рынка. С одной стороны, защитить добросовестных покупателей, потому что неустойка сохраняется, но в то же время ограничена ценой товара. Все это, как я понимаю, направлено на то, чтобы не давать злоумышленникам, юристам, которые злоупотребляют правом, наживаться и зарабатывать на возможности получать огромные неустойки.

С другой стороны, никто не заинтересован в том, чтобы просто так ходить в суд. И эти поправки как раз такие процедуры выстраивают в досудебном порядке. А в целом, если товар оказался некачественным, то потребитель имеет право на компенсацию. И если продавец, условно говоря, не идет на досудебное урегулирование, то потребитель имеет право подать в суд и взыскать, помимо стоимости товара, еще и неустойку. Эта неустойка не может быть космических размеров, потому что механизм этот теряет свой баланс».

Поправки также отменяют так называемый потребительский штраф с продавца, если какой-либо инцидент произошел по вине клиента или даже из-за нарушений со стороны контрагентов. Это один из самых спорных моментов в новом законе, считает юрист, руководитель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий: «Неоднократно и Верховный суд, и Конституционный суд указывали, что потребительский штраф — это не средство обогащения потребителя, а инструмент, который побуждает продавца, изготовителя добровольно удовлетворять требования потребителя. Здесь основной негативный момент, видимо, в том, что в большинстве случаев продавцы будут ссылаться на некое нарушение со стороны их контрагентов, например, нарушение сроков поставки запасных частей для гарантийного ремонта, допустим, того же автомобиля.

Еще интересный момент касается того, что неустойка теперь не может превышать цену товара, хотя надо отметить, что суды и так в большинстве случаев снижали размер законной неустойки, если она вырастала за пределы стоимости товара. Данная норма ударит по тем потребителям, которые годами судятся из-за каких-то не слишком дорогих вещей. Например, человек купил бракованную машину, через год ее цена, естественно, возросла, но она оказалась неисправной, он ее вернул в автосалон. Сейчас будет возмещаться разница с учетом износа, эксплуатационных характеристик и года выпуска. Это в ряде случаев просто лишит смысла требование возврата. Проще не возвращать, а отремонтировать по гарантии, предъявить требование об устранении недостатка и продать этот автомобиль, а не судиться годами. Тем более что в ряде случаев теперь и на штраф рассчитывать будет нельзя».

Новые правила не ограничивают клиента в требованиях о замене бракованной техники или автомобиля на пригодный. Но, как объясняют юристы, если магазин откажется делать это, и покупателю придется обращаться в суд, он также не сможет рассчитывать на ту сумму штрафа, которая предполагалась законом раньше.

Александра Абанькова