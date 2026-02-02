Песков: конкретики по организации контакта Путина и Макрона нет
Конкретики по возможной организации контактов президента России Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мне нечего вам рассказать»,— ответил представитель Кремля журналистам на вопрос о том, обращались ли к РФ с конкретными предложениями о создании прямого канала связи с Францией.
В декабре 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с Владимиром Путиным. Последний их телефонный разговор состоялся 1 июля того же года. Это была их первая беседа за три года.