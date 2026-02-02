Воронежский филиал «РИР энерго» за год выработал 1,9 млрд кВт·ч электроэнергии

Тепловые электростанции воронежского филиала АО «РИР Энерго» (бывшее АО «Квадра», входит в госкорпорацию «Росатом») в 2025 году выработали более 1,9 млрд кВт·ч электроэнергии. Годовой отпуск тепловой энергии составил 5,8 млн Гкал. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным компании, ТЭЦ-1 выработала 1,3 млрд кВт·ч электроэнергии, а выработка ТЭЦ-2 превысила 600 млн кВт·ч. Наибольший полезный отпуск тепла также пришелся на ТЭЦ-1 — свыше 2,2 млн Гкал теплоэнергии. ТЭЦ-2, в свою очередь, выработала 1,4 млн Гкал, котельные тепловых сетей — более 520 тыс. Гкал, городских теплосетей — 1,7 млн Гкал.

Филиал за минувший год направил на обновление теплоэнергетического комплекса Воронежа более 2 млрд руб. Средства пошли на замену 26 км магистральных и распределительных теплосетей и ремонт 74 единиц основного оборудования в производственных подразделениях, уточнили в пресс-службе.

В январе «Ъ-Черноземье» писал, что воронежский филиал АО «РИР энерго» за семь лет концессии вложил в модернизацию теплосетевого комплекса облцентра 3 млрд руб. При этом общий планируемый объем инвестиций не изменился с момента заключения соглашения и составляет «более 3,6 млрд руб.».

Денис Данилов