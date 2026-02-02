Песков: Дмитриев в контактах с США отвечает за экономические связи

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев занимается экономическими вопросами в переговорах с США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Дмитриев ведет рабочую группу по экономическому взаимодействию. В основном эти вопросы и находятся в сфере ведения коллеги Дмитриева»,— сказал представитель Кремля журналистам. Так он ответил на вопрос о деталях визита Кирилла Дмитриева в Майами.

Глава РФПИ провел встречу с американской делегацией 31 января. По его словам, переговоры по Украине прошли конструктивно. Продуктивная дискуссия также касалась американо-российской экономической рабочей группы, говорил Кирилл Дмитриев.

Лусине Баласян