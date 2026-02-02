Бывший исполнительный директор транспортной компании подозревается в незаконном получении от предпринимателя 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-директор транспортной компании в Татарстане обвиняется в подкупе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Экс-директор транспортной компании в Татарстане обвиняется в подкупе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, за эту сумму экс-директору в 2022–2025 годах нужно было предоставить необходимые объемы работ, не препятствовать приему документов и продолжать сотрудничество.

Суд назначил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Кайдалова