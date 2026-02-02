Экс-главу завода «Горизонт» заподозрили в превышении полномочий при выполнении ГОЗ

В отношении бывшего гендиректора завода «Горизонт» в Ростове-на-Дону возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в областном УФСБ.

По версии следствия, в 2023 году экс-гендиректор завода поручил подчиненным внести в расчетно-калькуляционные материалы «необоснованно завышенные показатели себестоимости производства военной продукции». Сумма ущерба не приводится. Имя фигуранта в ФСБ также не назвали. По данным спецслужбы, он признал вину и сотрудничает со следствием.

На сайте завода «Горизонт» сказано, что он работает уже 75 лет. Предприятие производит судовые навигационные радиолокационные станции. В числе его разработок — БРЛС «Буссоль-С», АРТП «Рубеж-ПТН», МПК «Патриот-Окапи», мобильный радиолокационно-тепловизионный комплекс контроля надводной обстановки «Гамбринус».