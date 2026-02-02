В зоне СВО погиб Герой России Муслим Муслимов

В зоне проведения специальной военной операции погиб Герой России из Дагестана Муслим Муслимов, сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале. Он стал 12-м уроженцем региона, удостоенным этого звания с начала СВО.

«Он погиб, как и жил, — исполняя свой воинский долг до конца. Это огромная утрата не только для его семьи, а для всего Дагестана, всей России», — заявил господин Меликов.

Муслим Муслимов проходил службу в 74-й мотострелковой бригаде. С первых месяцев специальной военной операции находился на передовой, пройдя путь от солдата до офицера. В 2024 году за один из подвигов господину Муслимову присвоили звание «Герой России». Золотую Звезду военнослужащему вручил министр обороны России Андрей Белоусов. За время службы его мотострелковая рота за месяц уничтожила восемь опорных пунктов противника.