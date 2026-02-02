Тысячам поляков отменили статус разведенных

Тысячи давно разведенных граждан Польши обнаружили, что официально находятся в браке, пишет издание Politico. Это связывают с действиями нынешней администрации премьер-министра Дональда Туска, которая пытается отменить проведенные предыдущим правительством реформы судебной системы.

Первый случай обнаружился в городе Гижицко, где разведенные супруги пришли в суд делить имущество, но суд заявил им, что они не разведены. Результаты проверки показали, что случай не единичный. Причина в том, что решение о разводе было подписано одним из тех судей, назначенных предыдущим правительством.

Нынешнее правительство Дональда Туска отменяет реформы предыдущего, вместе с ними отменяются решения назначенных им судей, возвращая статус замужней или женатого разведенным супругам. Точных цифр по количеству таких случайно восстановленных браков пока нет.

В Польше ежегодно регистрируется около 57 тыс. разводов, и тысячи из них могли быть утверждены судьями, назначенными предыдущим правительством. Как предупреждают эксперты, ситуация может затронуть не только разводы. «Система, которая начинает масштабно подвергать сомнению свои собственные решения, перестает быть системой,— говорит юрист из Вроцлава Бартош Стасик.— Никто не хочет быть тем, кто скажет тысячам людей, что их разводы, наследства или вердикты не существуют. Но любая лавина начинается с одного камешка».

Алена Миклашевская