Жителю Оренбурга вынесли приговор по делу о покушении на дачу взятки сотруднику налоговой

В Оренбурге суд признал виновным 38-летнего директора коммерческой организации по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере через посредника). Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

По версии суда, в мае 2024 года руководитель организации передал 2 млн руб. своему знакомому для передачи взятки сотруднику налогового органа. Деньги передавались «за занижение сумм доначисленных организации налогов, а также пеней и штрафов, установленных и начисленных в ходе проведенных налоговым органом камеральной и выездной проверок». Посредник после получения денег похитил их и потратил на личные цели.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 4 млн руб. В сентябре прошлого года в отношении посредника также был вынесен обвинительный приговор.

Руфия Кутляева