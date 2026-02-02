Суд в Тамбове оставил под арестом основателя Самарской федерации бокса

Тамбовский областной суд оставил в силе постановление Ленинского райсуда Тамбова о заключении под стражу основателя Самарской федерации бокса Андрея Королева. Он обвиняется в убийстве начальника тамбовского РОВД Валерия Джураева.

Правоохранителя убили почти 26 лет назад, в апреле 2000 года. Неизвестные расстреляли машину силовика рядом с областной больницей на Московской улице в Тамбове. Убийцы скрылись, а уголовное дело, возбужденное прокуратурой по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, было приостановлено.

Андрея Королева задержали в прошлом месяце, он не признал вину. Вместе с основателем Самарской федерации бокса силовики задержали жителя Самарской области Алексея Моргунова, который якобы тоже имеет причастность к убийству.

Сабрина Самедова