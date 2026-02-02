Экс-чиновник администрации губернатора Пермского края трудоустроился в мэрии Москвы

Бывший замглавы администрации губернатора Пермского края Дмитрий Пучко назначен зампредседателя комитета государственного строительного надзора города Москвы, сообщает Ura.ru. Назначение состоялось в конце декабря прошлого года.

Дмитрий Пучко относился к команде экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова и входил в число ключевых региональных политических менеджеров. Чиновник работал с господином Решетниковым, когда тот возглавлял департамент экономической политики и развития Москвы. В Перми господин Пучко работал с 2017 года: сначала в аппарате краевого правительства, а с октября 2017-го — руководителем департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления. В 2018 году Дмитрий Пучко был назначен заместителем руководителя администрации губернатора.

В феврале 2020 года, вскоре после отъезда Максима Решетникова в Москву, Дмитрий Пучко оставил должность по собственному желанию и затем был назначен директором департамента организационного обеспечения и коммуникаций Минэкономразвития РФ. В мае «Ъ-Прикамье» сообщал, что чиновник покинул должность.