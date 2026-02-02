Зарубежные СМИ: Насколько реальна угроза удара США по Ирану?

Дональд Трамп надеется заключить соглашение с Ираном, об этом он заявил в интервью журналистам. При этом глава Белого дома отметил, что США готовы и к силовому решению вопроса. Между тем США могут атаковать Иран в ближайшие 48 часов, заявил накануне президент Сербии Александр Вучич. Он также отметил, что ожидает в ближайшие два дня «несколько и других важных событий», но не уточнил, каких. По оценке Вучича, недавняя публикация файлов по делу Джеффри Эпштейна может быть попыткой отвлечь внимание мировой общественности в преддверии удара по Ирану. О том, насколько угроза США реальна, рассуждают мировые СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные средства противовоздушной обороны, включая комплекс THAAD, чтобы защитить свои базы, войска и союзников на случай удара Ирана. При этом, как подчеркивает The Wall Street Journal, несмотря на переброску «огромной армады» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, американских авиаударов все же можно избежать. Так, одной из причин для деэскалации конфликта издание называет требование Пентагона не вступать в затяжной конфликт. Впрочем, по данным WSJ, если бы Трамп отдал приказ об атаке уже сегодня, американские силы могли бы нанести ограниченные авиаудары по Ирану.

Axios отмечает, что США хотя и наращивают военное присутствие, но параллельно дают Ирану сигнал о готовности к переговорам. Администрация Трампа по нескольким каналам проинформировала Тегеран, что открыта для встречи и обсуждения сделки. Источники издания утверждают, что посредниками встречи могут стать Турция, Египет и Катар. Они работают над организацией встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с высокопоставленными иранскими чиновниками в Анкаре уже в конце этой недели. Посредники координируют усилия с обеими сторонами и рассчитывают, что переговоры помогут предотвратить региональную войну, тем более что ранее они уже взаимодействовали с Вашингтоном по соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Между тем США и Иран уже ведут переговоры по будущему ядерной программы, заявлял Трамп в субботу, 31 января. По его словам, Вашингтон рассчитывает договориться о приемлемых условиях, которые предполагают полный отказ Тегерана от проекта. При этом Трамп отказался говорить, что США будут делать в случае провала переговоров и принял ли он окончательное решение о возможном ударе. Американский президент также подчеркнул, что Вашингтон не будет делиться военными планами даже с союзниками. На этом фоне BBC приводит слова лидера Ирана Али Хаменеи о том, что страна «держит палец на спусковом крючке». Министр иностранных дел Аббас Аракчи также заявил о недоверии к американской стороне и готовности к военному сценарию в случае провала переговоров. По его словам, конфликт легко может выйти за пределы страны.

The Times of Israel, в свою очередь, отмечает, что именно Израиль может стать возможным плацдармом для удара по Ирану. По данным издания, ЦАХАЛ допускает, что США могут атаковать Иран в горизонте от двух недель до двух месяцев. Отдельно израильская сторона опасается возможной сделки Трампа с Тегераном. Если соглашение ограничится только ядерной программой и не затронет баллистические ракеты, в Иерусалиме считают это опасным сценарием, заключает издание.