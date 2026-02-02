Систему управления дорожным движением Казани возглавил Амир Абдулхаков

Начальник отдела протокола организационного управления исполкома Казани Амир Абдулхаков назначен директором автоматизированной системы управления дорожным движением (МКУ «АСУДД») Казани. Об этом на аппаратном совещании объявил мэр города Ильсур Метшин.

Ранее ведомством руководил Ринат Калимуллин. Господин Абдулхаков же работал в комитете экономического развития Казани.

АСУДД создана в 2012 году для профилактики заторов и повышения эффективности использования улично-дорожной сети.

Анна Кайдалова