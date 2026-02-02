«Калашников» представит новую беспилотную систему на выставке в Саудовской Аравии

Концерн «Калашников» впервые продемонстрирует переносную разведывательно-ударную систему «РУС-ПЭ» на выставке World Defense Show в Эр-Рияде с 8 по 12 февраля, сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

Система предназначена для высокоточного поражения одиночных и групповых целей противника с помощью управляемых боеприпасов. Боеприпас оснащен аппаратурой управления и головкой самонаведения, обеспечивающей наведение на цель. Запуск осуществляется из транспортно-пускового контейнера с помощью пневматического старта.

Головка самонаведения работает в автономном, полуавтономном и ручном режимах, а двухканальная гиростабилизированная оптическая система позволяет обнаруживать и идентифицировать цели с использованием технологий искусственного интеллекта. Продолжительность полета составляет до 30 минут при крейсерской скорости около 140 км/ч.

Анастасия Лопатина