В Салавате экс-директора кадетской школы приговорили к четырем годам колонии

Салаватский городской суд приговорил бывшего директора кадетской школы №2, обвиняемой в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), к четырем годам колонии, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. Суд также лишил ее права занимать руководящие должности в сфере образования на три года. Кроме того, он удовлетворил гражданские иски потерпевших о материального ущерба на общую сумму более 71 тыс. руб. В пользу администрации Салавата взыскали материальный ущерб на сумму более 400 тыс. руб.

По данным "Ъ-Уфа", осужденная — Ирина Панявина.

Суд установил, что директор начислила сотрудникам надбавки к зарплате, а затем под предлогом нужд школы забрала их наличными либо переводом на свою личную банковскую карту.

Также подсудимая похитила средства, выделенные школе для обслуживания гардероба и уборки прилегающей территории, причинив бюджету Салавата материальный ущерб в крупном размере.

Подсудимая не признала вину.

Майя Иванова