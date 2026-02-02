Кремль: переговоры Путина и Зеленского возможны только в Москве

Контакты между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможны только в Москве, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией»,— cказал представитель Кремля журналистам.

Помощник российского президента Юрий Ушаков 28 января заявил, что в случае приезда Владимира Зеленского в Москву ему обеспечат безопасность и все необходимые условия для работы. Владимир Путин впервые предложил украинскому лидеру встретиться в российской столице в прошлом году. Президент Зеленский тогда заявил, что, судя по этому предложению, Россия к встрече не готова.

Лусине Баласян