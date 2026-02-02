На ралли «Такла-Макан» в Китае выступит «Камаз-мастер»

Команда «Камаз-мастер» под руководством Эдуарда Николаева и Алмаза Ахметова примет участие в китайском ралли-марафоне «Такла-Макан». Об этом рассказал двукратный победитель ралли «Дакар» Андрей Каргинов на пресс-конференции, посвященной Международному российско-китайскому спортивному фестивалю зимних видов спорта на льду Амура.

Господин Каргинов отметил, что команда обновила состав и участвует в фестивале уже четвертый раз. В прошлом сезоне «Камаз-мастер» выиграл все этапы чемпионата России и ралли «Шелковый путь».

В 2026 году помимо китайского марафона команда продолжит выступления в чемпионате России.

«Камаз-мастер» — автогоночная команда, специализирующаяся на участии в ралли-рейдах. Сообщалось, что компания сама разрабатывает и собирает грузовики для соревнований.

Анна Кайдалова