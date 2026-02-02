Самарская область заняла второе место по количеству проектов, профинансированных региональными ФРП

Самарская область заняла второе место по России по количеству самостоятельно профинансированных проектов региональных фондов развития промышленности (ФРП) в 2025 году. Об этом сообщает минпромторг Самарской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Регион разделил второе место вместе с Донецкой Народной Республикой, Московской областью и Республикой Башкортостан — по 36 проектов у каждого региона.

Всего по стране региональные ФРП профинансировали в прошлом году более тысячи проектов по самостоятельным программам на сумму свыше 42,5 млрд руб. Общая капитализация превысила 130 млрд руб. — на 30 млрд руб. больше, чем в 2024 году.

«36 займов на 865+ млн руб. запустили инновации в ОПК, авто-, химотрасли, беспилотниках, робототехнике. Это усиливает промышленность, создает рабочие места и повышает конкурентоспособность в нацпроектах», — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Руфия Кутляева