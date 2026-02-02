Простой нижегородских трамваев из-за автомобилей на путях превысил 80 часов

Более 80 часов незапланированного простоя трамваев, двигавшихся по своим маршрутам, зафиксировали в Нижнем Новгороде за январь. По данным ООО «Экологические проекты», основной причиной задержек стали автомобили, припаркованные на дорогах и мешающие проезду трамваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Больше всего времени нижегородские трамваи потеряли 29 января — почти 11 часов в общей сложности. Более 7 часов трамваи стояли 12 января и более 6 часов — 3 января.

Отметим, водители паркуют свои автомобили близко к трамвайным путям, так как после обильных снегопадов обочины дорог не очищены от снега.

Ранее глава города Юрий Шалабаев рассказывал в своем Telegram-канале, как вызывал эвакуаторы, чтобы убрать автомобили, мешающие проезду трамваев на Большой Печерской.

«Сколько уже было таких историй, но кому-то все еще невдомек. В таких тяжелых погодных условиях самим дополнительно их усложнять, мягко говоря, безответственно»,— отметил глава города.

Андрей Репин