Задолженность теплоснабжающих организаций Прикамья за газ снизилась на 17%

По итогам 2025 года просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) Пермского края уменьшилась на 17%. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь». Как указывается в сообщении, сокращение долгов ТСО происходит седьмой год подряд. В 2025 году полностью погасили просроченную задолженность муниципальные ТСО. По итогам позапрошлого года снижение задолженности составило 22%.

«Совместно с правительством Пермского края все последние годы мы ведем системную работу и принимаем все возможные меры, направленные на обеспечение 100% расчетов за газ и погашение задолженности. Таким образом, исполняется дорожная карта, утвержденная руководством “Газпром межрегионгаз” и губернатором Пермского края»,— отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов.