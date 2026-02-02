Муниципалитеты Башкирии будут сотрудничать с районами и городами Белгородчины

Председатель ассоциации Совет муниципальных образований Башкирии Марат Васимов и исполнительный директор Совета муниципальных образований Белгородской области Татьяна Бочарова подписали соглашение о сотрудничестве между организациями. Об этом в соцсетях сообщил исполнительный директор башкирской ассоциации Марат Галиуллин.

Церемония прошла в геральдическом зале Курултая Башкирии.

Соглашение предполагает взаимовыгодное сотрудничество, направленное на развитие межрегиональных, межмуниципальных отношений, следует из пресс-релиза Совета муниципальных образований Белгородчины. Стороны собираются проводить совместные мероприятия, проекты, совещания, стратегические сессии для обмена опытом.

Идэль Гумеров