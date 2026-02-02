В Башкирии растет заболеваемость ОРВИ

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в республике за неделю вырос на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии, среди заболевших доля детей в возрасте до 14 лет составила 46,2%. Вирус гриппа А (H3N2) продолжает преобладать в циркуляции респираторных вирусов, отметили в ведомстве.

Эпидемиологическая ситуация остается стабильной, рост заболеваемости незначительный, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Олег Вахитов