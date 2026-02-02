Удмуртия поднялась на девять строчек в рейтинге доступности бензина

По итогам 2025 года Удмуртия заняла 39-е место в рейтинге регионов России по уровню доступности бензина, поднявшись на девять позиций за год, пишет РИА «Новости».

На среднюю зарплату в республике можно приобрести 1093 литра бензина марки АИ-92, что на 42 л больше, чем годом ранее. За год 1 л бензина данной марки в Удмуртии подорожал на 9,9%.

Лидерами рейтинга стали Москва, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, где на среднемесячную зарплату можно купить 2,52 тыс., 2,46 тыс. и 2,43 тыс. л бензина соответственно. Наименьшее количество топлива на среднюю зарплату могут приобрести жители республик Северного Кавказа: Ингушетии (601 л), Дагестана (612 л) и Чечни (640 л).

Анастасия Лопатина