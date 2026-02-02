Вышел трейлер фильма «Дьявол носит Prada 2»

Киностудия 20th Century Studios представила первый трейлер сиквела «Дьявол носит Prada». В ролике появляются Миранда Пристли (Мэрил Стрип), Энди Сакс (Энн Хэтэуэй), Эмили Шарлтон (Эмили Блант) и Найджел Киплинг (Стэнли Туччи). Премьера запланирована на 1 мая 2026 года.

Во второй части главный редактор журнала «Подиум» Миранда Пристли пытается сохранить статус издания на фоне снижения интереса к печатным журналам. В этом ей помогают бывшие ассистентки: Энди, ставшая редактором «Подиума», и Эмили, возглавившая собственный люксовый бренд.

Режиссером и сценаристом вновь стали Дэвид Фрэнкель и Элин Брош Маккена. К актерскому составу присоединились Кеннет Брана («Гарри Поттер и Тайная комната», «Довод», «Оппенгеймер»), Люси Лью («Почему женщины убивают», «Убить Билла»), Джастин Теру («Секс в большом городе», «Дюплекс»), Б. Дж. Новак («Офис», «Уроки химии») и Полин Шаламе («Сексуальная жизнь студенток»).