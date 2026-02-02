«Татаркино» возглавил Ильяс Гафаров

Новым директором «Татаркино» официально назначен Ильяс Гафаров. Соответствующая информация опубликована на сайте учреждения.

Он занял должность после ухода в октябре 2025 года с поста Миляуши Айтугановой, занимавшей пост с 2017 года.

Господин Гафаров — продюсер и основатель музыкального лейбла Yummy Music, работает в «Татаркино» с 2025 года.

«Татаркино» отвечает за развитие кинематографии в Татарстане: производство и прокат фильмов, организация фестивалей и творческих встреч.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в прокат вышло 405 фильмов, а сборы муниципальных кинотеатров превысили 60 млн руб., из которых 29 млн руб. пришлись на «Пушкинскую карту».

Анна Кайдалова