Жену пермского правозащитника оштрафовали за донаты запрещенной организации

Березниковский суд оштрафовал Ирину Файзулину (внесена в перечень террористов и экстремистов) — супругу пермского правозащитника, обвинявшуюся в финансировании запрещенной организации. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Ленинский райсуд Перми в августе 2025 года избрал Ирине Файзулиной (внесена в перечень террористов и экстремистов) меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей вменялась ст. 282.3 ч. 1 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Речь идет о спонсировании структур Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (признан экстремистским, признан иностранным агентом, запрещен и ликвидирован).

Обвиняемая признала вину, после чего следствие ходатайствовало об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Изучив материалы дела, суд назначил обвиняемой наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.