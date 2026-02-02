Владелец сгоревшей сауны в Прокопьевске добровольно явился к следователю

Владелец сауны Прокопьевска, где при пожаре погибли пятеро подростков, самостоятельно явился в следственные органы и частично признал вину, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда. Следствие просит суд арестовать мужчину на время расследования.

«Несмотря на тот факт, что Долгачев самостоятельно явился в следственные органы, у следствия есть основания полагать, что он может скрыться», — сообщил представитель СКР.

Ранее по делу была задержана администратор заведения. Ее отправили под домашний арест. Пожар произошел 31 января. Из шестерых отдыхавших из горящей сауны удалось выбраться одной девушке, ее друзья погибли. Причиной возгорания, по версии следствия, стало нарушение требований пожарной безопасности.