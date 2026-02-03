В Черноземье 4 февраля ожидается морозная и солнечная погода, до –24°C

В среду, 4 февраля, жителей Черноземья ожидает морозная и солнечная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от –15°C до –24°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура утром составит –24°C, днем будет –16°C, вечером опустится до –20°C, а ночью — до –22°C. Ветер до 3 м/с. В течение дня ожидается облачность с прояснениями.

В Воронеже температура будет варьироваться от –16°C до –22°C, а порывы ветра до 3 м/с.

В Курске температура утром составит –22°C, днем будет –16°C, вечером опустится до –19°C, а ночью вернется к показателю –22°C. Ветер до 3 м/с. В течение дня будет облачно с прояснениями.

В Липецке утром температура воздуха составит –22°C, днем будет –17°C, вечером опустится до –20°C, а ночью — до –23°C. Ветер с порывами до 4 м/с.

В Орле утром температура составит –22°C, днем поднимется до –15°C, вечером опустится до –19°C, а ночью — до –23°C. Ветер — до 3 м/с.

В Тамбове утром температура составит –23°C, днем будет –18°C, вечером опустится до –21°C, а ночью — до –24°C. Ветер с порывами до 4 м/с.

Алина Морозова