Рынок пошел на понижение

Золото ниже $4,5 тыс. за унцию, биткойн упал до минимума с апреля 2025-го. Крупнейший за последние десятилетия обвал рынка драгметаллов и криптовалюты продолжается. Биткойн в моменте снижалась до $75 тыс. за монету. Но сейчас частично отыграл падение. А вот внебиржевой курс рубля между тем продолжает укрепляться и приближается к 75 руб. за $1. В середине прошлой недели золото рухнуло с $5,6 тыс. на максимумах к $4,8 тыс. за унцию. Но уже к выходным начало восстанавливаться. Акции российских золотодобытчиков, среди прочих, также успели скорректироваться вверх.

Сколько продлится падение на рынке? Частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков считает, что тренд сохранится: «Мы наблюдаем картину после того, как в январе многие активы показали существенный рост, фактически этот рост исчерпал прогнозы, которые давались до конца текущего года. Соответственно, когда на рынке происходит ускорение тренда, то есть некий уже необъяснимый полет фантазии в котировках, очень часто это является предвестником фиксации прибыли крупными игроками. Тем более ситуация была действительно очень выгодной: золото выше $5 тыс., соответственно, многие предпочли уйти из столь рискованного актива. Сейчас подобная цена золота оправдывается только каким-то страхом перед глобальными событиями. Но, судя по всему, каких-либо кризисных явлений в мировой экономике пока не наблюдается или они не столь страшны. Соответственно, те, кто хотел взять прибыль в золоте, уходят, и, скорее всего, нас ждет уже даже медвежий рынок в целом ряде активов, включая драгоценные металлы.

Биткойн сам по себе всегда ведет себя очень резво и может как улететь на десяток процентов вниз, так и вверх. То есть это спекулятивный актив, который реагирует на все что угодно. Если мы ориентируемся на золото, то, наверное, сейчас даже актуальнее будут короткие позиции. График нам говорит о возможном начале медвежьего рынка, это значит, что еще 10-15% мы можем отыграть вниз. То есть, где-то до $4 тыс. вполне легко и свободно. С криптовалютами все не так однозначно, потому что в основном они не связаны с какими-либо экономическими событиями, статистикой и так далее. Если сейчас есть некий настрой инвесторов на выход из риска, то, может быть, и падение будет до $70 тыс., даже до $65 тыс. за биткойн. Но говорить об этом совершенно надежно пока нельзя».

«Ъ-Хронограф». Золото Данные: Investing.com

Центробанк установил курс доллара на понедельник ниже 76 руб. Таких уровней российская валюта в последний раз достигала в 2023-м. С начала 2026-го она укрепилась почти на 2,5 руб. Сегодня национальная валюта слабеет. Курс доллара и евро растет почти на 1,5%. Американская валюта торгуется на уровне 77 руб., европейская — чуть выше 91 руб. Директор по анализу финансовых рынков «Альфа-Капитал» Владимир Брагин допускает, что ослабление рубля продолжится: «Мы, конечно, исходили из того, что рубль будет крепким, но все-таки начало года несколько нас удивило. У нас в принципе отток капитала снизился. Но сейчас мы не набираем новых иностранных долгов, поэтому вдруг оказывается, что даже текущего снизившегося торгового коэффициента более чем достаточно для того, чтобы на рынке все-таки наблюдался некоторый перекос спроса и предложения валюты.

На мой взгляд, сейчас ослабление рубля — довольно странное будет решение. Есть сильный деинфляционный фактор: ЦБ ни разу не смог победить инфляцию без укрепления рубля. Крепкий рубль, на мой взгляд, предпочтительнее, чем высокая ставка. В том числе давит на экспортеров, очевидно, что такой объем экспорта в денежном выражении нам в принципе не нужен. А вот высокая ставка, конечно, оказывает негативное влияние уже на всю экономику».

Доллар падал весь январь и в моменте обновил минимумы за четыре года. Но к концу месяца индекс американской валюты начал восстанавливаться. Он дорожал в ожидании объявления следующего председателя ФРС США. В итоге в пятницу, 30 января, президент США Дональд Трамп выдвинул своего сторонника Кевина Уорша. Тот прежде был членом совета управляющих ФРС. И панических настроений на рынке постепенно становится меньше, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков: «Многие опасения, связанные с денежно-кредитной политикой США, отступили на задний план. Плюс геополитические новости пока не реализовываются, а именно на этих страхах ускорение и ралли в драгметаллах как раз и формировалось. Ждать глобальной рецессии пока преждевременно. Понятное дело, что будет некий откат в долларе по отношению к основным валютам, цены на нефть могут просесть. Но в принципе можно говорить о том, что волатильность на спекулятивных активах резко усилилась. Банкротств, дефолтов пока еще нет.

Конечно, risk-off может наступить достаточно быстро, доллар будет избираться как валюта бегства. Я бы здесь пока не говорил о какой-то смене глобальной парадигмы. Доллар пока еще достаточно слаб, а тенденция по его укреплению должна на чем-то все-таки строиться, а мы пока не видим решения каких-то проблем. Эти риски все равно остаются с точки зрения обслуживания долга США, с точки зрения исполнения обязательств, проблем, связанных с платежами глобально. Текущее укрепление в какой-то степени может быть просто коррекционным движением».

В течение прошлой недели биткойн также торговался в диапазоне от $90 тыс. до $75 тыс. Резкий обвал одновременно с драгметаллами случился в четверг, 29 января. По данным CoinGlass, за сутки криптобиржи закрыли позиции на $1,68 млрд. В выходные падение возобновилось. Это не первый крупный обвал криптовалюты за последние месяцы. В октябре биткойн обновил максимум в $126 тыс., а потом случилась волна ликвидаций на рекордные $20 млрд.

Астон О'Салливан, Александра Абанькова