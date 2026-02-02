В 2025 году при муниципальных закупках, а также закупках унитарных предприятий и хозяйственных обществ Казани сэкономили 1,4 млрд руб. — на 200 млн руб. больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Казани на закупках сэкономили 1,4 млрд рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из 1 тыс. конкурентных процедур на 14,1 млрд руб. 77% (853 процедуры) проведены для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на 4,3 млрд руб., что демонстрирует рост на 30%.

72% победителей торгов — представители бизнеса Татарстана.

