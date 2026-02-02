Татнефть передала «Татнефтехиминвест-холдингу» шинный завод «Айкон Тайерс»

АО «Татнефтехиминвест-холдинг» (контролируется Татарстаном) приобрело у ПАО «Татнефть» 100% в уставном капитале ООО «Айкон Тайерс». Об этом сообщает «Интерфакс».

Доля «Татнефтехиминвест-холдинга» в уставном капитале «Айкон Тайерс» обременена залогом — его держателем выступает «Татнефть».

В январе 2026 года «Татнефтехиминвест-холдинг» также приобрел у «Татнефти» 100% в уставном капитале торговой компании ООО «Айкон Шина». Эта доля также находится в залоге у «Татнефти».

«Айкон Тайерс» — бывший завод финского производителя Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области, который «Татнефть» приобрела в марте 2023 года. Компания «Айкон Шина» занимается сбытом продукции этого предприятия.

Анна Кайдалова