«Вкусно — и точка» оспорила отказ Роспатента по бренду «Весело и вкусно»

Компания «Система ПБО», управляющая сетью «Вкусно – и точка», обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием признать незаконным отказ Роспатента в регистрации товарного знака «Весело и вкусно». Это следует из материалов дела, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Заявка на регистрацию бренда была подана в 2022 году ООО «Макдоналдс», затем заявителя заменили на ООО «Система ПБО». Компания просила зарегистрировать знак для шести классов товаров, включая пищевую продукцию, сэндвичи, игры и игрушки, печатные издания и одежду, а также для одного класса услуг — ресторанного обслуживания.

Роспатент в 2024 году отклонил заявку и последующее возражение заявителя. Ведомство указало, что обозначение «Весело и вкусно» воспроизводит слоган «Весело и вкусно в McDonald's!», использовавшийся с 1990-х годов и относящийся к ключевым слоганам McDonald's Corporation. По оценке Роспатента, такое сходство способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и поставщика услуг. Компания «Система ПБО» не согласилась с выводами ведомства и обжаловала их в суде. Рассмотрение спора запланировано на март.

McDonald's в 2022 году покинул рынок РФ, продав бизнес лицензиату Александру Говору, который развивает сеть под брендом «Вкусно – и точка». Сейчас она насчитывает более 920 предприятий в 65 субъектах РФ и сотрудничает более чем со 100 отечественными поставщиками.