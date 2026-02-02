Пермский завод увеличил производство насосов более чем на четверть

ООО «Научно-производственное объединение “Пермнефтегаз”» оптимизировало процесс производства центробежных насосов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, завод увеличил выработку на 28%, а также сократил время производственного процесса на 35%.

Для достижения результатов были организованы новые места хранения ТМЦ, внедрено зонирование мест хранения, стандартизированная работа, организован выходной контроль на механическом производстве. Проект был реализован в течение шести месяцев рабочей группой предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК).

По данным сайта Пермской торгово-промышленной палаты, НПО «Пермнефтегаз» более 15 лет производит насосное и термическое оборудование для нефтегазовой отрасли. Компания специализируется на выпуске центробежных насосов, установок прогрева скважин для депарафинизации и предотвращения АСПО и на оказании комплексных сервисных услуг. Согласно Rusprofile, чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 4,8 млн руб., выручка — 430 млн руб.