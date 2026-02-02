ГАТИ запланирована более 1,6 тыс. работ в Петербурге на первый квартал 2026 года

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга сформировала оперативную адресную программу на первый квартал 2026 года. В ближайшие три месяца подрядчики намерены начать свыше 600 проектов, еще примерно на 1 тыс. объектов работы продолжатся.

Больше всего мероприятий запланировано или уже ведется в Центральном районе (224 объекта). Далее следуют Адмиралтейский (159) и Красносельский (133) районы.

По видам работ ремонт многоквартирных домов (825 объектов). На инженерные сети приходится 458 позиций, на благоустройство — 145, на ремонт дорог — 106, на прочие направления — 110.

В инспекции подчеркнули, что программа отражает планы с высокой вероятностью реализации, однако перед стартом исполнителям еще предстоит получить ордер. Эти сведения помогают городу координировать проекты и избегать их пересечения.

Артемий Чулков