«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

В последние дни самые активные темы — это падение драгметаллов, вообще некоторых активов, в том числе биткойна. Сегодня нефть падает на 5%. И многие теряются в догадках, что же случилось, почему было такое резкое снижение. В пятницу серебро снизилось на 30%, золото — на 10%. Сегодня падение продолжается, но не такое сильное: где-то 3-4% теряют фьючерсы. Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: В четверг уже пошли спекуляции о том, кого выдвинет Дональд Трамп на пост руководителя ФРС. В пятницу это подтвердили официальные источники в Соединенных Штатах. Трамп выдвинул кандидатуру Кевина Уорша на пост руководителя ФРС. После того как истекут полномочия Джерома Пауэлла в мае этого года, будет предложена кандидатура Кевина Уорша. Именно его личность стала триггером для продаж на рынке драгметаллов. Все прекрасно знают позицию Кевина Уорша к монетарной политике, к определенным действиям на монетарном фронте. Он в свое время был управляющим Федрезерва, занимал важную должность, заведовал там кадровой политикой, и как раз это было во время ипотечного кризиса в Америке. Его позиция по операциям Федрезерва с точки зрения покупки активов на баланс всем известна: он неоднократно негативно по этому поводу выступал. Именно позиция Уорша по увеличению баланса (он сторонник сокращения баланса американского Центробанка) и привела к падению цен на драгметаллы.

