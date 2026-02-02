Девять поездов изменили маршрут из-за аварии в Кировской области

Из-за аварии на железной дороге и схода грузовых вагонов в Кировской области девять поездов дальнего следования вынуждены были изменить маршрут. По данным РЖД, всего задерживаются 20 поездов.

По измененным маршрутам направлены поезда №91 Северобайкальск — Москва, №1 Владивосток — Москва, №31 Киров — Москва, №11 Новый Уренгой — Москва, №311 Воркута — Нижний Новгород, №9 Владивосток — Москва, №131 Ижевск — Санкт-Петербург, №2 Владивосток — Москва, №290 Нижний Новгород — Котлас.

Для перевозки пассажиров назначены резервные составы. Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Как сообщалось,1 февраля в Кировской области на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги сошли с пути более 20 вагонов грузового поезда. Движение на перегоне приостановлено.

Андрей Репин