Главу турфирмы Новокузнецка ждет суд за хищение у клиентов 10 млн рублей

Полиция Кузбасса завершила расследование дела директора турфирмы, обманувшей клиентов на сумму более 10 млн руб. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, летом 2024 года в полицию Новокузнецка стали поступать заявления от клиентов туристического агентства. Они внесли в кассу фирмы деньги за путевки, но так и не поехали в оплаченные ими туры. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Потерпевшими были признаны 47 клиентов турфирмы, которые потеряли в общей сложности свыше 10 млн руб.

Как сообщили в прокуратуре региона, предпринимательница в 2023-2024 годах в отсутствие реальной возможности выполнить обязательства принимала от граждан оплату за якобы приобретенные путевки и уверяла, что туры забронированы. В качестве подтверждения предоставляла клиентам поддельные ваучеры на проживание, вылет и медицинскую страховку.

Илья Николаев