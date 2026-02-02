В 2025 году в России зафиксировано около 1,5 млн случаев кибермошенничества, при этом значительная доля приходится на Татарстан. За год жители республики перевели злоумышленникам 5,9 млрд руб. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор Казанского городского общественного центра Екатерина Ямбаршева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жители Татарстана потеряли 5,9 млрд рублей из-за кибермошенников в 2025 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Жители Татарстана потеряли 5,9 млрд рублей из-за кибермошенников в 2025 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«6 млрд — это страшные цифры... Пока охаем, ахаем, слушая новые серии из сериала обманов нашего населения», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Чаще всего жертвами становятся люди трудоспособного возраста: 36% пострадавших — от 30 до 49 лет, еще 27% — от 18 до 29 лет. Среди пострадавших 58% — женщины. Также в числе жертв оказались 3 тыс. пенсионеров, 311 человек с ОВЗ и 211 несовершеннолетних.

Господин Метшин также подчеркнул, что киберпреступность — чума нашего времени.

Анна Кайдалова