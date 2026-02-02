Цена собственности

Подмосковный рынок арендованных у государства земельных участков может прийти в движение. Всего через три месяца выкупная стоимость земель вырастет в 20 раз. Пока для договоров, подписанных до 20 августа прошлого года, действует ставка в 3%. Но с 1 мая, чтобы перевести в собственность принадлежащий региону участок под ИЖС, придется отдать 60% его кадастровой оценки. Кого затронут изменения и что будет с ценами? Разбирался Станислав Крючков.

Аренда земли из временной схемы с последующим выкупом может превратиться в долгосрочное решение. Можно по-прежнему вносить весьма символическую плату и не переживать. Для торопливых, но почему-то не успевших, время еще есть, но мало. В большинстве своем желающие уже воспользовались вариантом по минимальной ставке, обращает внимание юрист по земельному праву Евгений Туляков: «Срок на выкуп был установлен достаточно давно. Кто хотел выкупить земельные участки, давно это сделали, участки давно в собственности. Проблемы, возможно, у тех, кто посчитал возможным оставаться далее на аренде, экономя на выкупе и налогах».

Сейчас, чтобы все еще на льготных условиях выкупить региональную землю под строительство частного дома, подсобное хозяйство или сад, сначала нужно вожделенные сотки или гектары арендовать на специальных торгах. Потом построить дом и зарегистрировать его в Росреестре. С мая потенциальным латифундистам следует запастись суммами покрупнее. Вскоре схема будет интересна только девелоперам, покупающим участки для последующей перепродажи, а индивидуальные игроки станут редкостью, считает директор агентства загородной недвижимости Life Сергей Колосницын: «Выкуп участков под аренду у государства будет скорее толкать покупателей на общий рынок. Здесь это ограничение больше для девелоперов — для входа на рынок более подготовленных профессиональных, обладающих серьезным финансовым ресурсом игроков. Зачастую кадастровая стоимость недооценена. На такие участки будут обращать внимание. Даже 20-кратный рост стоимости позволит выкупить дешевле, чем взять готовый участок».

На рынке индивидуального строительства арендных вариантов не так много, объясняет основатель компании по продаже загородного жилья Good Wood Александр Дубовенко. По его словам, сегодняшние лоты с досок объявлений — по большей части субаренда. Стоит ожидать, что права на уступку в цене потеряют: «Это очень редкий случай, когда строят дом на арендном земельном участке. Думаю, что меньше 10%, может быть, даже меньше 5%. В основном сначала покупают земельный участок в собственность, потом на нем строится дом. Как правило, все, что можно заарендовывать, уже арендовано кем надо. Соответственно, эти люди, делают переуступку. Право переуступки будет чуть дешевле, потому что потом придется дороже выкупать».

Участие в аукционе — это 1,5% от кадастровой стоимости, шаг торгов — еще 5% от цены. Начальная ставка может составлять и несколько десятков тысяч рублей, и сотни тысяч, и миллионы. Разумеется, зависит от места. Постановление о ставках для финального выкупа многократно корректировалось. Прошлым летом изменения вносили в документ, принятый еще в 2012-м. Так может произойти и теперь, не исключает управляющий партнер и адвокат Land Law Firm Денис Литвинов: «Сроки переносились, наверное, раз пять. Поскольку не все воспользовались льготной ценой выкупа, может быть и перенесен этот срок. Одна история — это арендные платежи по заключенному договору, вторая история — это сроки освоения, а третья — это право на льготный выкуп. Пока они между собой не увязаны».

Действующие дедлайны по возведению дома актуальности не утратят. Однако нужно крепко подумать: тратиться ли на стройматериалы или место под них. В конце концов, кирпич и цемент в 20 раз с 2012-го в цене не выросли.

